Работа с любым объемом данных в MS Excel, Макросы, Сложные логические формулы

Имеется опыт ведения 4 сайтов (1 сайт услуг, интернет магазин небольшой, аренда инструмента,и по форекс тематике. все они в прошлом. остался только по аренде инструментов), сайты были сделаны мной собственноручно, хоть и в конструкторе сайтов, но все таки сам. и весь контент своими руками. Есть большой опыт работы в MS Excel, так как это основная программа на моем основном месте работы(макросы, сложные логические формулы)