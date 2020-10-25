принимаю заказы на дизайн разного рода(logo, иллюстрации, дизайны приложении)

Окончил международный ИТ универ в 2015. С этого момента, занят разработкой и реализацией разных ИТ проектов.

Так как, каждый ИТ-проект имеет визуальную часть, я всегда принимаю участие в их разработке. По мимо этого, достаточно часто, принимал оффлайн заказы на дизайн разного рода(logo, иллюстрации, дизайны приложении).

Не могу выкладывать большинство работ на фриланс площадках по причине подписи о неразглашении, но могу предоставить в переписке.