mdygers

Халиг Ахадов mdygers

 
23 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Приложение АПК на Android, которое открывает сайт

    Приложение апк на андроид. При открытии которого, должна открываться страница сайта (это как если в браузере открыть сайт, а после добавить этот сайт к себе на рабочий стол телефона) [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fpe-world.ru%2Fmods%2F]https://pe-world.ru/mods/[/url] — это будет главная страница ...

    Android
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Приложение АПК на Android, которое открывает сайт

    Приложение апк на андроид. При открытии которого, должна открываться страница сайта (это как если в браузере открыть сайт, а после добавить этот сайт к себе на рабочий стол телефона) [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fpe-world.ru%2Fmods%2F]https://pe-world.ru/mods/[/url] — это будет главная страница сайта. Само ...

    Android
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Приложение АПК на Android, которое открывает сайт

    Приложение апк на андроид. При открытии которого, должна открываться страница сайта (это как если в браузере открыть сайт, а после добавить этот сайт к себе на рабочий стол телефона) [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fpe-world.ru%2Fmods%2F]https://pe-world.ru/mods/[/url] — это будет главная страница ...

    Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    2 года назад