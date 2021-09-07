Приложение апк на андроид. При открытии которого, должна открываться страница сайта (это как если в браузере открыть сайт, а после добавить этот сайт к себе на рабочий стол телефона) [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fpe-world.ru%2Fmods%2F]https://pe-world.ru/mods/[/url] — это будет главная страница сайта. Само ...