Приложение апк на андроид. При открытии которого, должна открываться страница сайта (это как если в браузере открыть сайт, а после добавить этот сайт к себе на рабочий стол телефона) [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fpe-world.ru%2Fmods%2F]https://pe-world.ru/mods/[/url] — это будет главная страница ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Мобильные приложениянет заявокЗакрыт2 года назад
Приложение апк на андроид. При открытии которого, должна открываться страница сайта (это как если в браузере открыть сайт, а после добавить этот сайт к себе на рабочий стол телефона) [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fpe-world.ru%2Fmods%2F]https://pe-world.ru/mods/[/url] — это будет главная страница сайта. Само ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт2 года назад
Приложение апк на андроид. При открытии которого, должна открываться страница сайта (это как если в браузере открыть сайт, а после добавить этот сайт к себе на рабочий стол телефона) [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fpe-world.ru%2Fmods%2F]https://pe-world.ru/mods/[/url] — это будет главная страница ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт2 года назад