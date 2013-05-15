Услуги графического дизайна
Что я делаю:
Дизайн наружной рекламы;
Дизайн сувенирной продукции;
Дизайн web сайтов и их разделов;
Разработка дизайна упаковки/этикетки;
Дизайн рекламных модулей в печатные издания;
Дизайн презентационных материалов (Power Point);
Разработка логотипов и элементов фирменного стиля;
Дизайн и верстка любой полиграфической продукции (каталоги, буклеты, журналы, календари и пр.).
Что я НЕ делаю:
Иллюстрации, карикатуры, комиксы;
Создание и редактирование текстов;
Вёрстка и программинг сайтов, флеш;
Не принимаю участия в конкурсах и не оплачиваемых тендерах;
Не выполняю эскизы и пробные тестовые работы без предоплаты.
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