Услуги графического дизайна

Что я делаю:

Дизайн наружной рекламы;

Дизайн сувенирной продукции;

Дизайн web сайтов и их разделов;

Разработка дизайна упаковки/этикетки;

Дизайн рекламных модулей в печатные издания;

Дизайн презентационных материалов (Power Point);

Разработка логотипов и элементов фирменного стиля;

Дизайн и верстка любой полиграфической продукции (каталоги, буклеты, журналы, календари и пр.).

Что я НЕ делаю:

Иллюстрации, карикатуры, комиксы;

Создание и редактирование текстов;

Вёрстка и программинг сайтов, флеш;

Не принимаю участия в конкурсах и не оплачиваемых тендерах;

Не выполняю эскизы и пробные тестовые работы без предоплаты.