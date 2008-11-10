ФИО: Шадрина Мария Игоревна
Дата рождения - 3 июля 1986
Контактная информация: Тел. моб. 8-926-4754481
e-mail: [email protected]
Образование:
Сентябрь 2003 – сентябрь 2005 – г. Москва Институт экономики и культуры, факультет: связи с общественностью, очное отделение.
Сентябрь 2005 – июль 2008 – г. Москва Международная академия бизнеса и управления, институт коммуникативных систем и технологий, кафедра связи с общественностью, специализация культура и арт-коммуникации. Очное отделение. Диплом с отличием.
Участие в студенческих научных конференциях. Издание работы «Мифология волшебной сказки в шоу-бизнесе» в студенческом альманахе «Научный поиск».
Дополнительное образование:
Октябрь 2007 – апрель 2008 – г. Москва лингвистическая школа Big Ban. Испанский язык первого уровня.
Практика:
Июль 2004 – август 2004 – Ромир Мониторинг помощник в аналитическом отделе.
Июль 2006 – август 2006 – г. Москва «Международный пресс клуб. Чумиков PR и консалтинг». Стажер-практикант. Создание баз данных СМИ для МЧС, организация ежегодного всероссийского семинара по связям с общественностью среди преподавателей ВУЗов.
Июль 2007 – август 2007 – г. Москва «Международный пресс клуб. Чумиков PR и консалтинг». Стажер-практикант. Организация и проведение ежегодного всероссийского семинара по связям с общественностью среди преподавателей ВУЗов. Написание новостных статей, создание пресс-релизов.
Профессиональный опыт:
Июль 2006 – Март 2007: руководитель представительства в управлении Просветительского Факультатива – «Гражданская Смена». Работа с социальными проектам. Координатор проектов по направлению "Бизнес". Организация семинаров по направлениям "Бизнес, Государство, Политика".
Март 2007 – Август 2007: менеджер по связям с общественностью «ООО Ларимар». Создание фирменного стиля компании, организация участия компании в тематических выставках, представление компании на выставках, ведение деловой документации и переписки, поддержание сайта компании.
Сентябрь 2007 – настоящее время: менеджер по связям с общественностью, ведущая специальных проектов компании PromoHolding: проекты радиостанции TINfm. Организация рекламных акций, написание статей, пресс-релизов, взаимодействие с группами и организация концертов.
Дополнительная информация:
Гражданство – Российское.
Семейное положение - не замужем.
Языки:
Русский – родной язык;
Английский – базовые знания;
Испанский – базовые знания.
Владение компьютером – уверенный пользователь. Свободное владение пакетом MS OFFICE, PHOTOSHOP. Умение работать в сети интернет, знание HTML кода.
Личные качества Целеустремлённость, стрессоустойчивость, коммуникабельность, аккуратность, пунктуальность, креативность мышления, трудолюбие, инициативность, организаторские способности, обучаемость.
Хобби: Книги, живопись, музыка, театр, кино, верховая езда.
Примеры работ:
Создание фирменного стиля компании ООО «Ларимар», наполнение сайта: http://www.larimar.ru/
Интервью, новостные статьи для радиостанции TINfm:
http://tinfm.ru/articles/entry/--2008-12-18
http://tinfm.ru/articles/entry/-IKRA-
http://tinfm.ru/articles/entry/--2008-11-21
http://tinfm.ru/articles/entry/-Eternal-Erection-
http://tinfm.ru/articles/entry/-PINTANDWEFALL
http://tinfm.ru/articles/entry/-BOOMHAUER
http://tinfm.ru/articles/entry/-Damn-Seagulls
http://tinfm.ru/articles/entry/-The-Winyls
http://tinfm.ru/articles/entry/-Shout
http://tinfm.ru/articles/entry/Excite-My-Ox-
http://tinfm.ru/articles/entry/-Plan-B--2008-11-10
http://tinfm.ru/articles/entry/-SOULCODE
Промо-проект радиостанции TINfm – «Их нужно знать в лицо».