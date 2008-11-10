Журналистика, PR, копирайт, ре-райт

ФИО: Шадрина Мария Игоревна

Дата рождения - 3 июля 1986

Контактная информация: Тел. моб. 8-926-4754481

e-mail: [email protected]

Образование:

Сентябрь 2003 – сентябрь 2005 – г. Москва Институт экономики и культуры, факультет: связи с общественностью, очное отделение.

Сентябрь 2005 – июль 2008 – г. Москва Международная академия бизнеса и управления, институт коммуникативных систем и технологий, кафедра связи с общественностью, специализация культура и арт-коммуникации. Очное отделение. Диплом с отличием.

Участие в студенческих научных конференциях. Издание работы «Мифология волшебной сказки в шоу-бизнесе» в студенческом альманахе «Научный поиск».

Дополнительное образование:

Октябрь 2007 – апрель 2008 – г. Москва лингвистическая школа Big Ban. Испанский язык первого уровня.

Практика:

Июль 2004 – август 2004 – Ромир Мониторинг помощник в аналитическом отделе.

Июль 2006 – август 2006 – г. Москва «Международный пресс клуб. Чумиков PR и консалтинг». Стажер-практикант. Создание баз данных СМИ для МЧС, организация ежегодного всероссийского семинара по связям с общественностью среди преподавателей ВУЗов.

Июль 2007 – август 2007 – г. Москва «Международный пресс клуб. Чумиков PR и консалтинг». Стажер-практикант. Организация и проведение ежегодного всероссийского семинара по связям с общественностью среди преподавателей ВУЗов. Написание новостных статей, создание пресс-релизов.

Профессиональный опыт:

Июль 2006 – Март 2007: руководитель представительства в управлении Просветительского Факультатива – «Гражданская Смена». Работа с социальными проектам. Координатор проектов по направлению "Бизнес". Организация семинаров по направлениям "Бизнес, Государство, Политика".

Март 2007 – Август 2007: менеджер по связям с общественностью «ООО Ларимар». Создание фирменного стиля компании, организация участия компании в тематических выставках, представление компании на выставках, ведение деловой документации и переписки, поддержание сайта компании.

Сентябрь 2007 – настоящее время: менеджер по связям с общественностью, ведущая специальных проектов компании PromoHolding: проекты радиостанции TINfm. Организация рекламных акций, написание статей, пресс-релизов, взаимодействие с группами и организация концертов.

Дополнительная информация:

Гражданство – Российское.

Семейное положение - не замужем.

Языки:

Русский – родной язык;

Английский – базовые знания;

Испанский – базовые знания.

Владение компьютером – уверенный пользователь. Свободное владение пакетом MS OFFICE, PHOTOSHOP. Умение работать в сети интернет, знание HTML кода.

Личные качества Целеустремлённость, стрессоустойчивость, коммуникабельность, аккуратность, пунктуальность, креативность мышления, трудолюбие, инициативность, организаторские способности, обучаемость.

Хобби: Книги, живопись, музыка, театр, кино, верховая езда.

Примеры работ:

Создание фирменного стиля компании ООО «Ларимар», наполнение сайта: http://www.larimar.ru/

Интервью, новостные статьи для радиостанции TINfm:

http://tinfm.ru/articles/entry/--2008-12-18

http://tinfm.ru/articles/entry/-IKRA-

http://tinfm.ru/articles/entry/--2008-11-21

http://tinfm.ru/articles/entry/-Eternal-Erection-

http://tinfm.ru/articles/entry/-PINTANDWEFALL

http://tinfm.ru/articles/entry/-BOOMHAUER

http://tinfm.ru/articles/entry/-Damn-Seagulls

http://tinfm.ru/articles/entry/-The-Winyls

http://tinfm.ru/articles/entry/-Shout

http://tinfm.ru/articles/entry/Excite-My-Ox-

http://tinfm.ru/articles/entry/-Plan-B--2008-11-10

http://tinfm.ru/articles/entry/-SOULCODE

Промо-проект радиостанции TINfm – «Их нужно знать в лицо».