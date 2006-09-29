Компания «Меаком» была образована группой молодых высококвалифицированных специалистов в области программной и аппаратной автоматизации технологических и бизнес-процессов, разработки программного обеспечения и управления высокотехнологичными проектами.

Компания специализируется на разработке сложных программных продуктов, ИТ-аутсорсинге, полном цикле разработки интернет/интранет систем, проектировании, реализации и внедрении современных систем автоматизации бизнес-процессов в компаниях, занятых в различных отраслях экономики.