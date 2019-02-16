SMM специалист вконтакте, фейсбук, instagram, таргетированная реклама

Веду страницы инстаграм, ВКонтакте, фейсбук

Настроиваю таргетированную рекламу в этих сетях

Сбор аудитории на вебинар/мероприятия

Работаю удаленно в любой точке мира!

Прошла обучение по специализации администратор инстаграм в BRIGHT SMM ACADEMY Елены Голощаповой @e.goloshchapova

Получены навыки

-аудит аккаунта с рекомендациями по его ведению,

- оформление шапки профиля,

- подключение страницы фейсбук для дальнейшего продвижения с помошью таргетированной рекламы,

- 5 видов уникального торгового предложния (ваши фишки)

- проработку портрета целевой аудитории,

- стратегию продвижения вашего бизнеса,

- контент -план по написанию постов,

- подбор хештегов, геотегов, геоточек,

- продвижение с помощью автоматического сервиса МЛ и МФ с настройкой по конкурентам, хештегам, геоточкам,

- около 1000 подписчиков (возможно больше) живой аудитории (не ботов),

- анализ 20 конкурентов,

- гармоничное оформление сторис и фоторяда,

- ежедневное написание постов по вашей тематике по одному из видов контента (развлекательный, информационный, продающий, история, обучающий),

- возможность взаиморепостов или рекламы у блогеров

- отчет о проделанной работе,

- таргетированная реклама.

Так же прошла обучение по курсу таргетированная реклама у Владимира Черкасова @cherkasov_vl

На данный момент обучаюсь на интернет-маркетолога у Дмитрия Чавычалова в академии SMMLEMON