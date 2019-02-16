Веду страницы инстаграм, ВКонтакте, фейсбук
Настроиваю таргетированную рекламу в этих сетях
Сбор аудитории на вебинар/мероприятия
Работаю удаленно в любой точке мира!
Прошла обучение по специализации администратор инстаграм в BRIGHT SMM ACADEMY Елены Голощаповой @e.goloshchapova
Получены навыки
-аудит аккаунта с рекомендациями по его ведению,
- оформление шапки профиля,
- подключение страницы фейсбук для дальнейшего продвижения с помошью таргетированной рекламы,
- 5 видов уникального торгового предложния (ваши фишки)
- проработку портрета целевой аудитории,
- стратегию продвижения вашего бизнеса,
- контент -план по написанию постов,
- подбор хештегов, геотегов, геоточек,
- продвижение с помощью автоматического сервиса МЛ и МФ с настройкой по конкурентам, хештегам, геоточкам,
- около 1000 подписчиков (возможно больше) живой аудитории (не ботов),
- анализ 20 конкурентов,
- гармоничное оформление сторис и фоторяда,
- ежедневное написание постов по вашей тематике по одному из видов контента (развлекательный, информационный, продающий, история, обучающий),
- возможность взаиморепостов или рекламы у блогеров
- отчет о проделанной работе,
- таргетированная реклама.
Так же прошла обучение по курсу таргетированная реклама у Владимира Черкасова @cherkasov_vl
На данный момент обучаюсь на интернет-маркетолога у Дмитрия Чавычалова в академии SMMLEMON