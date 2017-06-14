Дизайн интерьеров, 3D-визуализация и 3D моделирование.

Опыт более 10 лет в сфере дизайна интерьеров. Принимал участие более чем в 200 проектах, значительная часть из которых воплощена в жизнь. В активе выполненных проектов:

- Офисные здания площадью более 4 500 кв. м.

- Отели, кафе и рестораны.

- Резиденции для высокопоставленных иностранных гостей.

- Котеджи и таун-хаусы.

- Апартаменты площадью более 400 кв. м.

Активно сотрудничаю с архитектурными мастерскими и дизайн студиями Санкт-Петербурга и Москвы.

Так же сотрудничаю с IPE-CAVALLI Group, в качестве дизайнера. Участвовал в ряде интересных проектов совместно с VISIONNARIE в Санкт-Петербурге.

Имею опыт разработки мебели. Разрабатывал мебельную коллекцию к ежегодной выставке Salone Internazionale Del Mobile 2012.