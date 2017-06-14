Дизайн интерьеров, 3D-визуализация и 3D моделирование.
Опыт более 10 лет в сфере дизайна интерьеров. Принимал участие более чем в 200 проектах, значительная часть из которых воплощена в жизнь. В активе выполненных проектов:
- Офисные здания площадью более 4 500 кв. м.
- Отели, кафе и рестораны.
- Резиденции для высокопоставленных иностранных гостей.
- Котеджи и таун-хаусы.
- Апартаменты площадью более 400 кв. м.
Активно сотрудничаю с архитектурными мастерскими и дизайн студиями Санкт-Петербурга и Москвы.
Так же сотрудничаю с IPE-CAVALLI Group, в качестве дизайнера. Участвовал в ряде интересных проектов совместно с VISIONNARIE в Санкт-Петербурге.
Имею опыт разработки мебели. Разрабатывал мебельную коллекцию к ежегодной выставке Salone Internazionale Del Mobile 2012.
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Портфолио
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