HL-LnMP разработчик

10 лет опыта PHP+MySQL. Опыт автоматизации интернет-магазинов, в т.ч. организации рабочего места кассира, все на opensource софте. Опыт профайлинга, поиска узких мест и ускорения работы веб-приложений. Опыт поднятия сервера компании с нуля: веб-сервер, файловый, сервер печати и т.д.

мой профиль на фрилансе https://www.free-lance.ru/users/mechanic/