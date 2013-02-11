HL-LnMP разработчик
10 лет опыта PHP+MySQL. Опыт автоматизации интернет-магазинов, в т.ч. организации рабочего места кассира, все на opensource софте. Опыт профайлинга, поиска узких мест и ускорения работы веб-приложений. Опыт поднятия сервера компании с нуля: веб-сервер, файловый, сервер печати и т.д.
мой профиль на фрилансе https://www.free-lance.ru/users/mechanic/
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Веб-программирование
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от $200
от 1 дня
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Интернет-магазины
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от 10 дней
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Сайты «под ключ»
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от $700
от 7 дней
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Системы управления (CMS)
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от $300
от 3 дней
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