Два высших гуманитарных образования:

1. "Начальное обучение (дополнительная специализация: организатор работы с ученическими объединениями)" (1998-2003 г.г.);

2. "Управление учебным заведением" (2003-2005 г.г.).

Имею опыт - 7 лет - написания рефератов, курсовых (управление и менеджмент, право, педагогика, гуманитарные дисциплины и др.), научных статей, бизнес-планов.

Пишу грамотно, быстро, качественно, литературно.

Свободный, неограниченный доступ в Интернет, возможность работы в сети по 8-12 часов в сутки.