от сайт визитки до интернет магазина wordpress | modx

Добрый день.

Занимаюсь созданием сайтов

сайт визитка:

используемые технологии:

wordpress cms для простого сайта визитки

коропоративная сайт визитка на MODX CMF (где безопасность важна)

работы связанные с wordpress:

- установка

- настройка плагинов

- базовая конфигурация

- консультации

- базовая SEO оптимизация с консультацией

после сделанного сайта вы сами будете наполнять с консультацией как лучше для SEO

доработкой и написанием новых плагинов незанимаюсь (базовые знания php)

создание интернет магазинов c нуля так и поддержка готовых (MODX REVO)

создание интернет магазинов c нуля так и поддержка готового если он работает на используемых мне знакомых решениях.

адаптация шаблонов:

любой html5\css3 шаблон на modx

bootstrap

photoshop

- custom header

- баннер

- макет, флаер

psd >>> html5\css3 mobile friendly (bootstrap) в зависимости от сложности вашего готового макета

поддержка проектов:

как своих сделанных так и заказчика в зависимости от тематики проекта (обсуждается) .

Всегда рад новым и интересным знакомствам.

Пишите буду рад вам помочь, естественно от степени сложности проекта.