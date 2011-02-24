Добрый вечер нужен java script программист который поможет с java script навигацией на сайте . ТЗ. Есть ресурс оригинал http://rideicon.com/product_details.jsp?category=3427&id=12660 На данном сайте есть навигация ...
Добрый день.
Занимаюсь созданием сайтов
сайт визитка:
используемые технологии:
wordpress cms для простого сайта визитки
коропоративная сайт визитка на MODX CMF (где безопасность важна)
работы связанные с wordpress:
- установка
- настройка плагинов
- базовая конфигурация
- консультации
- базовая SEO оптимизация с консультацией
после сделанного сайта вы сами будете наполнять с консультацией как лучше для SEO
доработкой и написанием новых плагинов незанимаюсь (базовые знания php)
создание интернет магазинов c нуля так и поддержка готовых (MODX REVO)
создание интернет магазинов c нуля так и поддержка готового если он работает на используемых мне знакомых решениях.
адаптация шаблонов:
любой html5\css3 шаблон на modx
bootstrap
photoshop
- custom header
- баннер
- макет, флаер
psd >>> html5\css3 mobile friendly (bootstrap) в зависимости от сложности вашего готового макета
поддержка проектов:
как своих сделанных так и заказчика в зависимости от тематики проекта (обсуждается) .
Всегда рад новым и интересным знакомствам.
Пишите буду рад вам помочь, естественно от степени сложности проекта.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $250
Сайт по покупке продажи земли . Есть 2 сайта (примеры с поисками в форме на каждом ) 1-ый http://www.land-ukraine.com 2--ой http://gektar.ua ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад