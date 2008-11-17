mediafilmby

Компания «МедиаФильм» была создана в результате объединения сотрудников трех компаний: “Лондон-продакшн”, “Беларусьфильм”, “Око-тв”. Мы специализируемся на профессиональном создании, производстве и размещении рекламы: видеоролики, презентационные, корпоративные и стендовые видеофильмы, учебные фильмы, музыкальные и имиджевые клипы звезд, собственные телепроекты («Свадебный переполох», «ERRA», «FAQ», «Nightlife», «Кинопатруль» и др.)

Наша студия обладает собственной современной производственно-технической базой, съемочным телевизионным павильоном, слаженной творческой командой и профессиональной командой менеджеров и экономистов, которые помогут сделать продукт не только качественным, но и экономически выгодным. Благодаря этому, мы способны осуществить любой проект любой категории сложности.

Компания «МедиаФильм» может предложить Вам производство следующих продуктов различного уровня сложности и бюджета:

• Рекламных роликов

• Телепередач

• Телефильмов и сериалов

• Компьютерной графики и анимации

• Съемку видеоклипов

• Производство информационных сюжетов

• Производство презентационных и корпоративных фильмов

• Производство флеш-презентаций.