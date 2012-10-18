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Компания «Медиа Метрика» — это молодая, креативная, энергичная команда, специализирующаяся на технологиях в сегменте IT. Приоритетная задача нашей компании — увеличение вашей прибыли и оптимизация вашего времени с помощью интернет-маркетинга и передовых медиа-технологий. Мы зарекомендовали себя как надежный целеустремленный партнер.

Мы готовы предложить для вашего бизнеса создание уникальных интернет-проектов (веб-сайтов, онлайн-приложений, игр и др.), привлечение клиентов с помощью продвижения и оптимизации сайта в поисковых системах и продвижения в социальных сетях. Также вы можете поручить нашей компании управление вашими интернет-проектами, что позволит сэкономить время и не тратить деньги на дорогостоящих специалистов.