medina123

Медина Давлетова medina123

 
20 летКазахстан/Алматы
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Видеомонтаж, съемка, сценарий, оформление презентаций

Всем хеллоу! Меня зовут Медина. Я из города Алматы - Казахстана. Я творец - создаю, и показываю этот мир в ярких насыщенных красках. Обожаю монтировать, снимать, фотографировать, писать сценарии - в общем всё то, что связано с кино

Монтажом занимаюсь 4-5 лет. Монтирую в таких программах, как Sony Vegas Pro, частично в Adobe After Effects.

Сценарным искусством - 2 года.

Имею опыт в различных рекламных видео, документальных фильмов и простеньких сторисах для инстаграм.

Я упорный, ответственный, отзывчивый и трудолюбивый человек.

p.s Чуть не забыла прикрепить своё портфолио 

https://instagram.com/medavinka.ad?utm_medium=copy_link

After Effects