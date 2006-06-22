Нужен скрипт для печати почтовых бланков с заполненными данными, под Internet Explorer. На входе - тип нужного бланка, адрес и ФИО отправителя, адрес и ФИО получателя, всякие доп. данные, на выходе - заполненный в нужных ...
- Веб-программирование19 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Здравствуйте. На существующем сайте на OsCommerce VAM edition стоят 1) самописный модуль доставки почтой наложенным платежом. Индексы разбиты по зонам, база индексов из http://info.russianpost.ru/html/ops.html, каждой зоне назначена своя цена. Таким образом, доставку считает только по ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $250
Здравствуйте. Есть psd шаблоны основных страниц сайта и форума. Требуется сверстать: 1) темплейты титул+внутреннюю для Joomla 2) темплейт для IPB Кроссбраузерность и все такое по умолчанию. Срок – 2 недели. В предложении прошу указывать стоимость и обязательно ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $300
Требуется (ре-)дизайнить существующий сайт. Есть лого и подробное ТЗ. Сфера услуг - преимущественно информационно-аналитические и юридически-аудиторские. Желательно без штампов и точно не темплейтмонстры :) Стиль строго-деловой-просторный с "оригинальными графическими элементами". Бюджет четкий - до 300уе. ...Дизайн сайтов62 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Основные задачи: ведение базы данных по объектам разработки, исполнителям и заказчикам, формирование различных выходных документов, расчет сметы. Что есть: - сборники в отсканированном виде (два тома слабоформализуемых данных); - эксперты в этой области, алгоритм расчета сметы; - ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт18 лет назад