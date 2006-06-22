Здравствуйте. Есть psd шаблоны основных страниц сайта и форума. Требуется сверстать: 1) темплейты титул+внутреннюю для Joomla 2) темплейт для IPB Кроссбраузерность и все такое по умолчанию. Срок – 2 недели. В предложении прошу указывать стоимость и обязательно ...