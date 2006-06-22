medium

Гость medium

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Php-cкрипт печати ФИО и адреса на почтовом бланке

    Нужен скрипт для печати почтовых бланков с заполненными данными, под Internet Explorer. На входе - тип нужного бланка, адрес и ФИО отправителя, адрес и ФИО получателя, всякие доп. данные, на выходе - заполненный в нужных ...

    PHP
    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Настройка модулей для OsCommerce VAM edition

    $100

    Здравствуйте. На существующем сайте на OsCommerce VAM edition стоят 1) самописный модуль доставки почтой наложенным платежом. Индексы разбиты по зонам, база индексов из http://info.russianpost.ru/html/ops.html, каждой зоне назначена своя цена. Таким образом, доставку считает только по ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • HTML-Верстка темплейтов для Joomla и IPB

    $250

    Здравствуйте. Есть psd шаблоны основных страниц сайта и форума. Требуется сверстать: 1) темплейты титул+внутреннюю для Joomla 2) темплейт для IPB Кроссбраузерность и все такое по умолчанию. Срок – 2 недели. В предложении прошу указывать стоимость и обязательно ...

    HTMLJoomla
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта/редизайн юридические услуги

    $300

    Требуется (ре-)дизайнить существующий сайт. Есть лого и подробное ТЗ. Сфера услуг - преимущественно информационно-аналитические и юридически-аудиторские. Желательно без штампов и точно не темплейтмонстры :) Стиль строго-деловой-просторный с "оригинальными графическими элементами". Бюджет четкий - до 300уе. ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов62 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Формирование печатных форм на основе расчетов по справочникам, составление

    $500

    Основные задачи: ведение базы данных по объектам разработки, исполнителям и заказчикам, формирование различных выходных документов, расчет сметы. Что есть: - сборники в отсканированном виде (два тома слабоформализуемых данных); - эксперты в этой области, алгоритм расчета сметы; - ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад