medopchel

Виталий medopchel

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Помогу с настройкой и ведением кампаний в Яндекс.Директ и Google.AdWords!

http://leadso.ru/ 

ЧАСТНЫЙ КОНТЕКСТОЛОГ

Опыт работы: 7 лет

УСЛУГИ

Аудит, настройка и сопровождение контекстной рекламы в Яндекс.Директе и Google AdWords. 

  • Значительно дешевле, чем в компаниях, где приходится содержать штат, офис, закладывая это в стоимость.
  • В управлении не более 5 проектов одновременно, есть время погружаться в каждую задачу более эффективно.
  • Заказчик в любой момент может взять кампании под свой контроль.
  • Есть опыт интеграции CRM в бизнес-процессы клиента.
  • Работа со сквозной аналитикой.
*Я работаю с предпринимателями или теми, кто хочет ими стать и делает для этого максимум.* 

ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

  • Оценка положений дел, Ваших целей и возможностей. Предоставление информации после оценки.
  • Обсуждение деталей и начало работы (если мы понимаем, чем можем быть полезны друг другу).
  • Детальная оценка и аудиты, чтобы понимать, как правильно двигаться.
  • Активная работа с засученными рукавами, чтобы достичь обозначенных целей.
  • Достижение обозначенных точек и целей.

КОНТАКТЫ

Skype:

 simanovv87

Телефон: +7 (964) 780-87-85 

Viber/WhatsApp: +7 (964) 780-87-85

E-Mail: [email protected]