Помогу с настройкой и ведением кампаний в Яндекс.Директ и Google.AdWords!
ЧАСТНЫЙ КОНТЕКСТОЛОГ
Опыт работы: 7 лет
УСЛУГИ
Аудит, настройка и сопровождение контекстной рекламы в Яндекс.Директе и Google AdWords.
- Значительно дешевле, чем в компаниях, где приходится содержать штат, офис, закладывая это в стоимость.
- В управлении не более 5 проектов одновременно, есть время погружаться в каждую задачу более эффективно.
- Заказчик в любой момент может взять кампании под свой контроль.
- Есть опыт интеграции CRM в бизнес-процессы клиента.
- Работа со сквозной аналитикой.
ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
- Оценка положений дел, Ваших целей и возможностей. Предоставление информации после оценки.
- Обсуждение деталей и начало работы (если мы понимаем, чем можем быть полезны друг другу).
- Детальная оценка и аудиты, чтобы понимать, как правильно двигаться.
- Активная работа с засученными рукавами, чтобы достичь обозначенных целей.
- Достижение обозначенных точек и целей.
КОНТАКТЫ
Skype:simanovv87
Телефон: +7 (964) 780-87-85
Viber/WhatsApp: +7 (964) 780-87-85
E-Mail: [email protected]
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