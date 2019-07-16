Помогу с настройкой и ведением кампаний в Яндекс.Директ и Google.AdWords!

http://leadso.ru/

ЧАСТНЫЙ КОНТЕКСТОЛОГ

Опыт работы: 7 лет

УСЛУГИ

Аудит, настройка и сопровождение контекстной рекламы в Яндекс.Директе и Google AdWords.

Значительно дешевле, чем в компаниях, где приходится содержать штат, офис, закладывая это в стоимость.

В управлении не более 5 проектов одновременно, есть время погружаться в каждую задачу более эффективно.

Заказчик в любой момент может взять кампании под свой контроль.

Есть опыт интеграции CRM в бизнес-процессы клиента.

Работа со сквозной аналитикой.

ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Оценка положений дел, Ваших целей и возможностей. Предоставление информации после оценки.

Обсуждение деталей и начало работы (если мы понимаем, чем можем быть полезны друг другу).

Детальная оценка и аудиты, чтобы понимать, как правильно двигаться.

Активная работа с засученными рукавами, чтобы достичь обозначенных целей.

Достижение обозначенных точек и целей.

КОНТАКТЫ

Skype:

simanovv87

Телефон: +7 (964) 780-87-85

Viber/WhatsApp: +7 (964) 780-87-85

E-Mail: [email protected]