medperevodcom

Медицинский перевод
Медицина и фармакология, право и договора.
Точный и недорогой перевод:
* медицинских заключений, историй болезни и справок.
* документации к медицинскому оборудованию.
* научных статей медицинской тематики.
* фармацевтических текстов, аннотаций и инструкций, а также полного пакета регистрационных документов лекарственных препаратов.
Среди клиентов: Bayer, Shering, Pfizer, EMBIL Pharmaceutical, Merck Serono, Astellas Pharma GmbH, Riester и многие другие.
* Перевод юридических документов (договоров, контрактов ВЭД, лицензий, сертификатов) и деловой переписки.
Оплата: Webmoney, Paypal, Moneybookers и Яндекс Деньги.
Действие аккаунта приостановлено!