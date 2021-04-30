medsprintru

Консалтинг медицинского бизнеса

Наша цель — увеличение доходности медицинского бизнеса. Мы работаем на разных стадиях: сопровождаем открытие клиники или привлекаем пациентов в существующую.

С 2009 года мы решали самые разные задачи, от стратегического планирования до антикризисных кампаний.

Мы разрабатываем программы лояльности, мобильные приложения, делаем сайты, привлекаем пациентов 32 рекламными источниками, представляем медицинские клиники в СМИ и соцсетях, автоматизируем бизнес-процессы и управляем продажами. С одной стороны это дает возможность медицинским компаниям сэкономить на содержании собственного отдела развития, а с другой стороны - использовать опыт профессиональной команды, имеющей постоянную практику на множестве проектов в медицинской сфере.

https://medsprint.ru/