Полина Медведева medvedeva_p0linamedvedeva_p0lina
27 летРоссия/Казань
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Визуализация, моделирование
Я начинающий 3d визуализатор. Имею опыт работы в сфере строительства, читаю
дизайнерские и конструкторские чертежи.
Могу выполнять:
- Интерьерная/предметная визуализация
- 3д- моделирование
- Autodesk 3ds max + Corona
- Autodesk AutoCAD
- Adobe Photoshop
- SketchUp
email: [email protected]
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Визуализация квартиры-студии4 просмотра
- Визуализация гостиной11 просмотров
- Визуализация кухни3 просмотра
- Визуализация бара6 просмотров