medvedeva_p0lina

Полина Медведева medvedeva_p0lina

 
27 летРоссия/Казань
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Визуализация, моделирование

Я начинающий 3d визуализатор. Имею опыт работы в сфере строительства, читаю

дизайнерские и конструкторские чертежи.

Могу выполнять:

  • Интерьерная/предметная визуализация
  • 3д- моделирование
Владею программами:

  • Autodesk 3ds max + Corona
  • Autodesk AutoCAD
  • Adobe Photoshop
  • SketchUp
instagram: https://www.instagram.com/medvedeva.polina/

email: [email protected]

AutoCAD3ds MaxSketchUpPhotoshop
Портфолио