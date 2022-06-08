Визуализация, моделирование Я начинающий 3d визуализатор. Имею опыт работы в сфере строительства, читаю дизайнерские и конструкторские чертежи. Могу выполнять: Интерьерная/предметная визуализация

3д- моделирование Владею программами: Владею программами: Autodesk 3ds max + Corona

Autodesk AutoCAD

Adobe Photoshop

SketchUp instagram: instagram: https://www.instagram.com/medvedeva.polina/ email: [email protected] AutoCAD3ds MaxSketchUpPhotoshop

Я против войны в Украине !