medvedevamariya

Мария Медведева medvedevamariyamedvedevamariya
18 летУкраина/Севастополь
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Медведева Мария | Графический дизайнер
Здравствуйте ,меня зовут Мария .Я графический дизайнер ,который верит ,что правильный дизайн может существенно облегчить жизнь .Создаю логотипы ,фирменный стиль ,разрабатываю дизайн печатной продукции.
Из навыков и знаний ,необходимых для качественного выполнения своей работы ,хочу выделить следующие :
-знание основ композиции ,типографики ,теории и психологии цвета
-художественные навыки
-умение работать в векторных редакторах
-умение работать как с векторной ,так и с растровой графикой
-дисциплинированность и соблюдение тайм-менеджмента
-коммуникабельность
Буду рада выполнить Ваш заказ !