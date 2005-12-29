medvedevamariya

Медведева Мария | Графический дизайнер

Здравствуйте ,меня зовут Мария .Я графический дизайнер ,который верит ,что правильный дизайн может существенно облегчить жизнь .Создаю логотипы ,фирменный стиль ,разрабатываю дизайн печатной продукции.

Из навыков и знаний ,необходимых для качественного выполнения своей работы ,хочу выделить следующие :

-знание основ композиции ,типографики ,теории и психологии цвета

-художественные навыки

-умение работать в векторных редакторах

-умение работать как с векторной ,так и с растровой графикой

-дисциплинированность и соблюдение тайм-менеджмента

-коммуникабельность

Буду рада выполнить Ваш заказ !