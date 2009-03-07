medyzik

Irina Kostjuchenko medyzik

 
35 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад

Костюченко Ирина Украина, Сумская обл., г. Конотоп

Телефон: 80967131231

e-mail: [email protected]

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ОБРАЗОВАНИЕ Конотопский Индустриально-Педагогический техникум Сум.Ду

• факультет «программирование»

• специальность программист

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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

• Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь

• знание программ Photoshop, FineReader, WebMoney и другие платежные системы.

• Создание и поддержка сайтов

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ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

• английский, разговорный

• немецкий, базовые знания

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