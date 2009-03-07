Костюченко Ирина Украина, Сумская обл., г. Конотоп
Телефон: 80967131231
e-mail: [email protected]
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ОБРАЗОВАНИЕ Конотопский Индустриально-Педагогический техникум Сум.Ду
• факультет «программирование»
• специальность программист
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
• Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь
• знание программ Photoshop, FineReader, WebMoney и другие платежные системы.
• Создание и поддержка сайтов
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ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
• английский, разговорный
• немецкий, базовые знания
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