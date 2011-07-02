meerkat

Дмитрий Шевелёв meerkat

 
35 летРоссия/Тюмень
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Представитель студии web-дизайна "ДУЭТ"

ООО "ДУЭТ" - компания, которая специализируется на web-приложениях и разработке ИТ-решений для организаций и частных предпринимателей. Мы гарантируем качество предлагаемых услуг и выполнение работы в разумные сроки за разумные деньги.

Портфолио
HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 9 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $400
от 30 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $150
от 5 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
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