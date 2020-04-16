UX-дизайн, креатив, нейминг, брендинг, стратегии, копирайтинг

Привет. До лета 2019 я в течение двух лет работал креативным директором в агентстве fruitware.ru. Основными обязанностями были менеджмент digital-команды, UX-дизайн, разработка креативных концепций, рекламных и digital-кампаний.

До этого работал CMO в стартапе Fentury. Занимался выводом проекта на белорусский и немецкий рынки.

В течение 8 лет время от времени беру проекты как копирайтер. Люблю и умею в инфостиль.

Для прототипирования использую Figma и Sketch.

С радостью берусь за проекты по неймингу и разработке брендов. Это прямо моё :))