megadizayn

Опыт работы
Дизайнер, инженер по допечатной подготовке
с 05.2007 по 10.2012 (5 лет)
Типография ПАПИРУС (ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИГРАФИИ, ГАЗЕТ, ЭТИКЕТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ)
Обязанности
ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
ДОПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА, ВЕРСТКА ГАЗЕТ, ЖУРНАЛОВ
ХОРОШЕЕ ВЛАДЕНИЕ ПРОГРАММАМИ
COREL, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, INDESIGN, ACROBAT PRO
Образование
Высшее
с 09.2002 по 08.2007 СумДУ, филологический, сумы.
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: английский язык
Дополнительная информация
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕН, ОБЩИТЕЛЕН, ЛЮБЛЮ РЕШАТЬ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ
ЛЮБЛЮ ПОЗНАВАТЬ НОВОЕ, ИНТЕРЕСУЮСЬ WEB-ДИЗАЙНОМ,
Я ИЗ ТЕХ ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ ПЕРЕПРОВЕРЯЮТ СЕБЯ ТРИЖДЫ
ОПЫТ ПОКАЗАЛ ЧТО ОШИБКИ НЕ СТОЯТ ПОТЕРЯННОГО ВРЕМЕНИ И УСИЛИЙ.