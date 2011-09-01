megadrive22

2d / 3d artist

Іваськевич Денис Андрійович

Портретист, модельєр ювелірних виробів від 17 000 грн/міс., повна зайнятість, неповна зайнятість, дистанційна робота

Мета

Розкриваю свій потенціал цифрового художника-модельєра.

Досвід роботи

Дизайнер Редагувати | Видалити

з 07.2014 по теп. час

"Ковальські майстерні Богдана Новосельського" (мистецтво)

Робота над проектами кованих виробів.

http://novoselsky.com.ua/

Розпис стін

с 10.2013 по 11.2013 (1 місяць)

Туристичний комплекс: Маєток "Сокільське" (Туристична)

Опанував петриківський розпис, при розробці ескізів укріпив свої знання по Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Освіта

Вища

с 09.2011 по 06.2014

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва, художник декоративно-прикладного мистецтва, Вижниця.

У 2013 році закінчив Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича і отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Переклад(англійсько-український)" та здобув кваліфікацію філолога, перекладача, викладача англійської мови.

Додаткова освіта

2008-2011 – Вижницький коледж прикладного мистецтва, середня спеціальна овіта, молодший спеціаліст художник-ювелір

2008-2010 – Рішенням Державної кваліфікаційної комісії від 29.06.2010 присвоєна робітнича професія "Ювелір-модельєр" III розряду.

Професійні навички

Володію на достатньому рівні графічними редакторами Adobe Photoshop, Paint tool SAI і 3d програмами Zbrush і KeyShot. Працюю з графічним планшетом.. Також працюю в музичних редакторах Adobe Audition і FL Studio.

Ювелір-модельєр – середній, 1 рік тому, 5 років досвіду.

Знання мов

Англійська — середній

Російська — середній

Українська — експерт

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