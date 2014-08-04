megafree

Сергей megafree

 
39 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$22
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Lemp
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$22
10 баллов
5 лет назад
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Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Хороший заказчик. Рекомендую.
Спасибо, Андрей, за терпение и мастерство. Сделал всё, что можно было сделать, в, на мой взгляд, этой непростой задаче).
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daiyk
42 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$18
10 баллов
5 лет назад
3 баннера jpg про займы
Хороший заказчик! Макеты были приняты без лишних правок. Оплата своевременная.
Всё в срок, четко по ТЗ, приятно иметь дело.
Ответный отзыв