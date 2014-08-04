Нужно создать тест наподобие вот этого: https://sergey-oganesyan.ru/examples/test_na-javascript_s_otvetami/ Подробнее в личку.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Привет, ребята! Нужно 3 баннера 1080х607 и их же версии 600х600. Изображены должны быть люди, надписи и кнопка. Подробнее в личку.Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно нарисовать/придумать/скреативить несколько баннеров, допустим, штук 3-5. Тематика займы/кредиты. Размер 1080х607 Возможно с надписями, а может нет. В зависимости от результата возможны периодические заказы.Баннеры19 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Советних на 2-х индикаторах, система простая с прыгающим СЛ, без ТП. Возможен допил за доп. плату.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Вот есть блок рекламы, в частности гугл адсенс. Мне нужно чтобы при клике по этому блоку фиксировалось действие на сайте. А точнее цель в метрике через onclick. Вижу это так: берем код адсенса в свой код, который ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Вот есть блок рекламы, в частности гугл адсенс. Мне нужно чтобы при клике по этому блоку фиксировалось действие на сайте. А точнее цель в метрике через onclick. Вижу это так: берем код адсенса в свой код, который ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Конечно, хотелось бы найти программиста для постоянного сотрудничества. В дальнейшем, возможно даже за оклад+сдельщина. Полагаю требуется знание php и javascript. Приветствуем инициативность (типа, а давайте я вам сделаю это лучше, а стоить будет столько вот) Для начала ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад