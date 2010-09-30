Дизайн, программирование, сайты

Программирование C++/Delphi - опыт 5 лет, в основном игровые проекты;

дизайн, фотомонтаж и подобные темы - опыт 5 лет;

сайтострой, php, верстка, дизайн сайтов - опыт 1 год. Опыт работы с joomla, wp, dle, drupal.

Есть своя cms - cms.megainformatic.ru

все проекты, отзывы и контакты - megainformatic.ru

люблю дотошных заказчиков, точно знающих свои цели и того, что нужно достичь.

берусь за те проекты, которые не только смогу выполнить, но и те, в которых есть поле для

саморазвития и самосовершенствования. если взялся за работу - довожу до победного.