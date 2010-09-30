megainformatic

Андрей megainformatic

 
44 годаРоссия/Йошкар-Ола
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Дизайн, программирование, сайты

Программирование C++/Delphi - опыт 5 лет, в основном игровые проекты;

дизайн, фотомонтаж и подобные темы - опыт 5 лет;

сайтострой, php, верстка, дизайн сайтов - опыт 1 год. Опыт работы с joomla, wp, dle, drupal.

Есть своя cms - cms.megainformatic.ru

все проекты, отзывы и контакты - megainformatic.ru

люблю дотошных заказчиков, точно знающих свои цели и того, что нужно достичь.

берусь за те проекты, которые не только смогу выполнить, но и те, в которых есть поле для

саморазвития и самосовершенствования. если взялся за работу - довожу до победного.

PHPДизайн сайтаJoomlaDelphiDrupalDLE
Отзывы заказчиков
ntcity
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Доработать админку, внести изменения в верстку
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
evmaster
Евгений 
42 годаРоссия
20 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
83 отзыва
$100
10 баллов
13 лет назад
Перенос сайта с самописного движка на Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
vivaart
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$6
10 баллов
13 лет назад
Убрать дефект в дизайне сайта
Помог устранить проблемы с сайтом. Высокий профессионализм. Рекомендую.
Веб-программирование
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
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