Дизайн, программирование, сайты
Программирование C++/Delphi - опыт 5 лет, в основном игровые проекты;
дизайн, фотомонтаж и подобные темы - опыт 5 лет;
сайтострой, php, верстка, дизайн сайтов - опыт 1 год. Опыт работы с joomla, wp, dle, drupal.
Есть своя cms - cms.megainformatic.ru
все проекты, отзывы и контакты - megainformatic.ru
люблю дотошных заказчиков, точно знающих свои цели и того, что нужно достичь.
берусь за те проекты, которые не только смогу выполнить, но и те, в которых есть поле для
саморазвития и самосовершенствования. если взялся за работу - довожу до победного.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$6
10 баллов
13 лет назад
Помог устранить проблемы с сайтом. Высокий профессионализм. Рекомендую.
Веб-программирование
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга