ПІБ: Винницька Соломія Богданівна
Д.н: 04.01.1990р.
Місто: Львів
Освіта: вища
Графік роботи: повний/неповний робочий день
Заробітна плата: договірна
контактний тел.: 0933054497
E-mail: [email protected]
Освіта:
факультет дизайну та основ архітектури Національного університету «Львівська політехніка», кваліфікаційний рівень – Магістр.
Досвід роботи:
- серпень 2010р-січень 2011р., менеджер по проектах та помічник архітектора у архітектурно-конструкторській фірмі «Мегарон-1»,
- 21 березня-4 квітня виробнича практика у ТзОВ «Львівтеплопроект».
-липень 2011- грудень 2012 - студія текстильного дизайну, дизайн інтер'єру
- жовтень 2012 - громадське об'єднання, дизайн поліграфії
Знання програм:
ArchiCAD, SketchUp, Cinema 4D, Photoshop, Corel Draw, InDesign, Microsoft Office
Особиста характеристика:
• відповідально ставлюся до виконання поставлених завдань
• цілеспрямованість
• старанність
• пунктуальність
• вміння і бажання вчитися
• прагнення до самовдосконалення
• комунікабельність
• енергійність
• працелюбність
• вміння працювати в колективі і самостійно
• відданість роботі
• порядність