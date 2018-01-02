ПІБ: Винницька Соломія Богданівна

Д.н: 04.01.1990р.

Місто: Львів

Освіта: вища

Графік роботи: повний/неповний робочий день

Заробітна плата: договірна

контактний тел.: 0933054497

E-mail: [email protected]

Освіта:

факультет дизайну та основ архітектури Національного університету «Львівська політехніка», кваліфікаційний рівень – Магістр.

Досвід роботи:

- серпень 2010р-січень 2011р., менеджер по проектах та помічник архітектора у архітектурно-конструкторській фірмі «Мегарон-1»,

- 21 березня-4 квітня виробнича практика у ТзОВ «Львівтеплопроект».

-липень 2011- грудень 2012 - студія текстильного дизайну, дизайн інтер'єру

- жовтень 2012 - громадське об'єднання, дизайн поліграфії

Знання програм:

ArchiCAD, SketchUp, Cinema 4D, Photoshop, Corel Draw, InDesign, Microsoft Office

Особиста характеристика:

• відповідально ставлюся до виконання поставлених завдань

• цілеспрямованість

• старанність

• пунктуальність

• вміння і бажання вчитися

• прагнення до самовдосконалення

• комунікабельність

• енергійність

• працелюбність

• вміння працювати в колективі і самостійно

• відданість роботі

• порядність