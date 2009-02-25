megasonik

Андрей Кучеревский megasonik

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Срочно нужно изменить дизайн сайта и убрать ошибки

    $250

    Здравствуйте! Сайт создан на Друпале. Необходимо: 1) Изменить дизайн шапки сайта и включить шапку сайта в форум (на данный момент она на форуме не отображается) 2) Протестировать его и ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработайте движок форума на основе PhpBB 2.0

    Я хочу заказать разработку оригинального движка форума на основе существующего - к примеру, PhpBB 2.0 Требования: безглючность хорошая защищённость от спам-ботов и взлома компактность базы данных и возможность делать ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно создать шрифт

    $250

    Необходимо создать шрифт в 12 вариантах начертания. Не с нуля, а на базе готового, имеющегося шрифта (наверное, понадобится владение программой Corel Draw). А затем оформить всё это в виде файла, который может быть ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Глубокая перепрошивка видеокамеры, её апгрейд

    $500

    Необходимо перепрошить видеокамеру SONY HDR-UX1, провести её программный апгрейд, чтобы она могла снимать в других форматах, нежели снимает сейчас (в смысле тот же AVCHD, но в других разрешениях). Подробности - в личке. ...

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно создать дизайн сайта

    $300

    Сайт аграрной ассоциации, необходимо создать самобытный дизайн. Чтобы в оформлении сайта была экологическая, аграрная тематика.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать мод игры Супер Марио

    $250

    Ищу программиста, который может создать модификацию старой нинтендовской игрушки Супер Марио по схеме, которую я предоставлю. Менять графику практически не надо будет, только расширить экран, сменить очерёдность уровней и их названия, систему зачисления очков и ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать движущийся логотип по моему эскизу

    $50

    Ищу программиста/дизайнера, который может создать движущийся логотип по моему эскизу. Это работа в Corel Draw с альфа-каналом, насколько я понимаю. Желателен фрилансер из Киева, т.к. предпочитаю оплачивать работу при личной встрече наличными ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

Отзывы фрилансеров

bzbunsky
Борис 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Создать движущийся логотип по моему эскизу
Было предоставлено исчерпывающее ТЗ. Оперативная оплата. Приятно работать с человеком. РЕКОМЕНДУЮ!!!
Борис очень внимательно отнёсся к заказу и оперативно его выполнил в соответствии со всеми пожеланиями. Движущийся логотип был выполнен качественно, также Борис помог мне в сопутствующих вопросах (html-код для вставки картинки), за что отдельное спасибо! Мне понравилось с ним работать, всем рекомендую!
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