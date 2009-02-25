Борис очень внимательно отнёсся к заказу и оперативно его выполнил в соответствии со всеми пожеланиями. Движущийся логотип был выполнен качественно, также Борис помог мне в сопутствующих вопросах (html-код для вставки картинки), за что отдельное спасибо! Мне понравилось с ним работать, всем рекомендую!