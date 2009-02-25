Здравствуйте! Сайт создан на Друпале. Необходимо: 1) Изменить дизайн шапки сайта и включить шапку сайта в форум (на данный момент она на форуме не отображается) 2) Протестировать его и ...
- $250Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт12 лет назад
Я хочу заказать разработку оригинального движка форума на основе существующего - к примеру, PhpBB 2.0 Требования: безглючность хорошая защищённость от спам-ботов и взлома компактность базы данных и возможность делать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходимо создать шрифт в 12 вариантах начертания. Не с нуля, а на базе готового, имеющегося шрифта (наверное, понадобится владение программой Corel Draw). А затем оформить всё это в виде файла, который может быть ...Прочее1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $500
Необходимо перепрошить видеокамеру SONY HDR-UX1, провести её программный апгрейд, чтобы она могла снимать в других форматах, нежели снимает сейчас (в смысле тот же AVCHD, но в других разрешениях). Подробности - в личке. ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $300
Сайт аграрной ассоциации, необходимо создать самобытный дизайн. Чтобы в оформлении сайта была экологическая, аграрная тематика.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $250
Ищу программиста, который может создать модификацию старой нинтендовской игрушки Супер Марио по схеме, которую я предоставлю. Менять графику практически не надо будет, только расширить экран, сменить очерёдность уровней и их названия, систему зачисления очков и ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Нужно спрограммировать портал агентства недвижимости под CMS Drupal. Шаблоны страниц готовы (дизайн готов, всё свёрстано), только спрограммировать. Желательно, чтобы программист был из Киева.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Ищу программиста/дизайнера, который может создать движущийся логотип по моему эскизу. Это работа в Corel Draw с альфа-каналом, насколько я понимаю. Желателен фрилансер из Киева, т.к. предпочитаю оплачивать работу при личной встрече наличными ...Анимация1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Создать логотип для агентства недвижимостиЛоготипы и Знаки52 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $12
Нужен логотип для сайта апартаменты посуточно. 250х60Логотипы и Знаки52 заявкиЗакрыт16 лет назад