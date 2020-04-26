Я собирал команду, имея опыт работы в департаменте дизайна огромной организации, и как никто другой знал, что правильный коллектив - это прежде всего коллектив с «ярким личностным началом», никакие правила не должны невелировать индивидуальность и ограничивать комфорт.

Основным негласным девизом нашей команды является выражение:

«Мы не продаём - мы создаём» потому что любая креативная деятельность, целью которой является получение прибыли - никогда не будет по-настоящему креативной.