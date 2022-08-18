2D художник| Дизайнер

Здравствуйте!

Спасибо, что заглянули на мой профиль.

Я digital художник с большим стажем работы над 2D рисунками. Всю жизнь они были в основном любительскими, но теперь я хочу сделать свое хобби более полезным и помочь вам с созданием концепции, персонажами и другими заказами, относящимися к рисованию и дизайну.

Я отучилась в СПБГУАП на специальности "Специалист по рекламе на IT платформе". За 4 курса я научилась создавать модные и привлекательные рекламные продукты, логотипы и многое другое.

Владею такими программами, как AdobePhotoshop, CorelDRAW(по возможности могу перейти и на AdobeIllustrator). Что насчет растровых изображений- рисую я в SAI2 и ClipStudio. Это удобные программы для скетчинга и разработки референса.

Я легко обучаема и всегда готова стремиться к чему-то новому. Мне интересны различные задумки, выходящие из рамок моего привычного скилла.

Буду рада с вами поработать! Спасибо.