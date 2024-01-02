Сайты, лендинги, буклеты, логотипы! Я делаю 🔥
Мои контакты:
📣 Telegram: https://t.me/MKrar
📣 Email: [email protected]
👋 Привет!
Меня зовут Мехри и я занимаюсь графическим и веб-дизайном уже больше года.
В работе я придерживаюсь серьезного подхода, ценю ответственность и пунктуальность. Я стремлюсь создать продукт, который удовлетворит всех, поэтому предлагаю неограниченное количество правок.
Я молодой специалист, который работает с помощью нейросетей, что повышает эффективность моей работы. Работаю головой. Если вам нужны комплексные решения, модный дизайн и креативные идеи, вы можете рассчитывать на меня.
Не стесняйтесь обращаться ко мне по всем вопросам, связанным с дизайном. Я здесь, чтобы воплотить ваше видение в жизнь!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Ux/UI дизайн3 просмотра
- Дизайн сайта школы танцевнет просмотров
- Дизайн сайта VR клуба1 просмотр
- Дизайн логотипа магазина Красного винанет просмотров
- Дизайн логотипа кафе1 просмотр
- Карточки Wildberriesнет просмотров