Сайты, лендинги, буклеты, логотипы! Я делаю 🔥

Мои контакты:

📣 Telegram: https://t.me/MKrar

📣 Email: [email protected]

👋 Привет!

Меня зовут Мехри и я занимаюсь графическим и веб-дизайном уже больше года.

В работе я придерживаюсь серьезного подхода, ценю ответственность и пунктуальность. Я стремлюсь создать продукт, который удовлетворит всех, поэтому предлагаю неограниченное количество правок.

Я молодой специалист, который работает с помощью нейросетей, что повышает эффективность моей работы. Работаю головой. Если вам нужны комплексные решения, модный дизайн и креативные идеи, вы можете рассчитывать на меня.

Не стесняйтесь обращаться ко мне по всем вопросам, связанным с дизайном. Я здесь, чтобы воплотить ваше видение в жизнь!