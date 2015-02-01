meladze

Анастасия meladze

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Образование: Финансовый университет при правительстве РФ (Факультет налоги и налогообложение).

Знание языков:

русский (родной), английский (базовый уровень).

Личные качества: 

ответственность, исполнительность, быстрая обучаемость, коммуникабельность.

Навыки: 

Владение MS Office, ведение деловой переписки, опыт прямых продаж и консультирования.

Опыт работы: 

Deloitte 

Офис-менеджер-координатор делопроизводственных процессов

Обязанности: 

Прием и распределение по курьерским компаниям отправок от сотрудников компании. 

Ведение единой базы данных ,ежедневный мониторинг. 

Подготовка к оплате счетов по курьерским отправкам. 

Uniteller

Менеджер по продажам

Продажа услуг интернет-эквайринга ( B2B ) и дальнейшее сопровождение клиентов; 

Консультирование клиентов по продуктам компании; 

Подготовка коммерческих предложений; 

Привлечение к сотрудничеству новых клиентов; 

Поиск Лиц Принимающих Решения (ЛПР);

Веду проект Www.theprime.ru с момента создания, на данный момент на нем зарегистрированы 800 компаний.