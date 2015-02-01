Образование: Финансовый университет при правительстве РФ (Факультет налоги и налогообложение).

Знание языков:

русский (родной), английский (базовый уровень).

Личные качества:

ответственность, исполнительность, быстрая обучаемость, коммуникабельность.

Навыки:

Владение MS Office, ведение деловой переписки, опыт прямых продаж и консультирования.

Опыт работы:

Deloitte

Офис-менеджер-координатор делопроизводственных процессов

Обязанности:

Прием и распределение по курьерским компаниям отправок от сотрудников компании.

Ведение единой базы данных ,ежедневный мониторинг.

Подготовка к оплате счетов по курьерским отправкам.

Uniteller

Менеджер по продажам

Продажа услуг интернет-эквайринга ( B2B ) и дальнейшее сопровождение клиентов;

Консультирование клиентов по продуктам компании;

Подготовка коммерческих предложений;

Привлечение к сотрудничеству новых клиентов;

Поиск Лиц Принимающих Решения (ЛПР);

Веду проект Www.theprime.ru с момента создания, на данный момент на нем зарегистрированы 800 компаний.