Образование: Финансовый университет при правительстве РФ (Факультет налоги и налогообложение).
Знание языков:
русский (родной), английский (базовый уровень).
Личные качества:
ответственность, исполнительность, быстрая обучаемость, коммуникабельность.
Навыки:
Владение MS Office, ведение деловой переписки, опыт прямых продаж и консультирования.
Опыт работы:
Deloitte
Офис-менеджер-координатор делопроизводственных процессов
Обязанности:
Прием и распределение по курьерским компаниям отправок от сотрудников компании.
Ведение единой базы данных ,ежедневный мониторинг.
Подготовка к оплате счетов по курьерским отправкам.
Uniteller
Менеджер по продажам
Продажа услуг интернет-эквайринга ( B2B ) и дальнейшее сопровождение клиентов;
Консультирование клиентов по продуктам компании;
Подготовка коммерческих предложений;
Привлечение к сотрудничеству новых клиентов;
Поиск Лиц Принимающих Решения (ЛПР);
Веду проект Www.theprime.ru с момента создания, на данный момент на нем зарегистрированы 800 компаний.