Копирайтинг. Рерайтинг. Перевод.

Филолог. Преподаватель иностранных языков (английский, немецкий). Переводчик (опыт работы в штате - 6 лет).

Опыт работы внештатным переводчиком. Языковые пары: рус.-англ./англ.-рус. (литературно-художественные тексты, сценарии, юридические документы, тексты финансовой, рекламной, маркетинговой, общетехнической направленности).

Опыт работы копирайтером и рерайтером на биржах контента и с индивидуальными заказчиками (темы: знаменитости, кино, театр, жизнь молодежи, животные, семья и дом, ремонт и строительство, животные, психология, кулинария, создание и продвижение сайтов, телекоммуникации).

Опытный пользователь ПК, Internet. Работа с пакетом программ MS Office, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Power Point, MS FrontPage. Базовые знания HTML. Опыт создания сайтов.

Автор поэтических сборников «L&M» (2005 г.) и «DreamLife» (2009 г.). Стихи и рассказы опубликованы в сборниках, газетах и журналах Москвы, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону, Железноводска, Старой Сарепты, Братска.

Предлагаю следующие услуги:

- Художественный перевод;

- Технический перевод;

- Написание и адаптация статей;

- Написание иных текстов (в том числе и в стихотворной форме).