Графический дизайнер

Графический дизайн и вёрстка полиграфии. В основном занимаюсь дизайном и вёрсткой буклетов и многостраничных изданий (журналы, каталоги). Также могу разработать логотип, визитку, листовку, флаер, фирменный стиль.

Выслушаю ваши идеи и пожелания, а также буду рада с Вами поработать.