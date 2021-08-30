Любовь Кузнецова melampsoramelampsora
29 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графический дизайнер
Графический дизайн и вёрстка полиграфии. В основном занимаюсь дизайном и вёрсткой буклетов и многостраничных изданий (журналы, каталоги). Также могу разработать логотип, визитку, листовку, флаер, фирменный стиль.
Выслушаю ваши идеи и пожелания, а также буду рада с Вами поработать.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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