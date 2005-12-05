Требуется набить множество товаров для ИМ. Товаров очень много, набивать их могут параллельно множество человек, так что ждем Ваших заявок. Чтобы понять объем работы мы записали для вас видео-ролик, по которому Вы сможете оценить трудоемкость работы: http://sport-planet.ua/lesson/FirstGoods.html Стоимость ...
- $1000Наполнение сайтов40 заявокЗакрыт13 лет назад
Разработать три баннера (потом возможно еще) для сайта (адрес при переписке). ТЗ в приложении. Картинки надо искать самостоятельно в Интернет. Оплата поштучно. Оплата приват24.Баннеры10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется вэб-мастер для порезки скетчей шаблонов (например, как с www.templatesmonster.com) и их адаптации на HTML шаблоны для нашей программы для создания интернет магазинов (Melbis Shop: http://www.melbis-shop.ru/product). Наше ПО использует шаблонную структуру построения магазина, то есть ...HTML-верстка32 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $250
Требуется вэб-мастер для порезки скетчей шаблонов (например, как с www.templatesmonster.com) и их адаптации на HTML шаблоны для нашей программы для создания интернет магазинов (Melbis Shop: http://www.melbis-shop.ru/product). Наше ПО использует шаблонную структуру построения магазина, то есть ...HTML-верстка32 заявкиЗакрыт18 лет назад