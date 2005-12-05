Требуется набить множество товаров для ИМ. Товаров очень много, набивать их могут параллельно множество человек, так что ждем Ваших заявок. Чтобы понять объем работы мы записали для вас видео-ролик, по которому Вы сможете оценить трудоемкость работы: http://sport-planet.ua/lesson/FirstGoods.html Стоимость ...