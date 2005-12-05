melbis

Дмитрий Касьянов melbis

 
46 летУкраина/Харьков
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Набивка товаров для интернет-магазина

    $1000

    Требуется набить множество товаров для ИМ. Товаров очень много, набивать их могут параллельно множество человек, так что ждем Ваших заявок. Чтобы понять объем работы мы записали для вас видео-ролик, по которому Вы сможете оценить трудоемкость работы: http://sport-planet.ua/lesson/FirstGoods.html Стоимость ...

    Наполнение сайтов40 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Три баннера, размер 980х400

    Разработать три баннера (потом возможно еще) для сайта (адрес при переписке). ТЗ в приложении. Картинки надо искать самостоятельно в Интернет. Оплата поштучно. Оплата приват24.

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Порезка дизайн-макетов в HTML

    $250

    Требуется вэб-мастер для порезки скетчей шаблонов (например, как с www.templatesmonster.com) и их адаптации на HTML шаблоны для нашей программы для создания интернет магазинов (Melbis Shop: http://www.melbis-shop.ru/product). Наше ПО использует шаблонную структуру построения магазина, то есть ...

    PHPHTML
    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Порезка дизайн-макетов в HTML

    $250

    Требуется вэб-мастер для порезки скетчей шаблонов (например, как с www.templatesmonster.com) и их адаптации на HTML шаблоны для нашей программы для создания интернет магазинов (Melbis Shop: http://www.melbis-shop.ru/product). Наше ПО использует шаблонную структуру построения магазина, то есть ...

    PHPHTML
    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    18 лет назад