melena_now

Частный веб-мастер

Добрый день. Меня зовут Елена. Я частный веб-мастер. Упакую ваш бизнес в продающий лендинг с привлекательным дизайном и удобным интерфейсом. Проработаю структуру будущего сайта, проведу анализ ЦА и конкурентов, напишу продающий текст, предложу от 3 вариантов УТП, подберу стилистику сайта и помогу собрать фотоконтент.

Бесплатно провожу А/Б тестирование сайта и его администрирование в течение недели.

Работаю по постоплате - поэтапно. За срыв сроков плачу штраф :)

Буду рада сотрудничеству с вами :) Пишите в личные сообщения, поощаемся, и если окажусь полезной, обсудим ваш проект :)