Дизайнер

Портфолио: www.valerydesign.com

Пятнадцатилетний опят работы. Обращайтесь смело.

Графический дизайн: создание логотипа, фирменного стиля, брендбука. Дизайн любой полиграфической продукции: буклеты, листовки, рекламные модули, годовые отчеты и многое другое. Офисная документация: бланки, визитки, конверты и прочее. Сувенирная продукция, наружная реклама и POS-материалы. Верстка и допечатная подготовка.

Веб-дизайн: дизайн сайтов любой сложности, от концепции до подготовки к верстке. Проектирование пользовательских интерфейсов, составление документации (бриф, техническое задание, структура). Редизайн сайтов, веб-баннеры, интерактивные игры и элементы мультимедиа. Поддержка, консультирование.