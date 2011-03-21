Студент МФТИ (Физтех).

Программирую на С/C++.

Занимаюсь системным программированием под nix системы. На данный момент учавствую в проектах Intel по оптимизациям в компиляторах и google "Поиск в локальных сетях по протоколам smb"

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