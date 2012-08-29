Языки программирования: HTML, Delphi, PHP, TSQL, PowerShell, VB, С#
Владение программными продуктами: MS Windows, MS Windows Server, MS Exchange Server,
MS SharePoint Server, MS SharePoint Designer, MS Office, Nintex Workwlow, AvePoint DocAve,
MathCad.
Навыки:
1. Проектирование и программирование баз данных MS SQL;
2. Проектирование и инсталляция ферм MS SharePoint Server;
3. Написание инструкций для пользователей, обучение работы с SharePoint;
4. Планирование и описание работ по резервному копированию и восстановлению
работоспособности сервисов в соответствии с требованиями бизнеса.
5. Написание технической документации и технических заданий.
6. Проектирование и разработка рабочих процессов и сервисов
Образование:
МГТУ Баумана (Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана) , Специалист, 2012 г.
Дополнительное образование:
1. MS-500400A Проектирование, оптимизация и поддержка решений в области администрирования Microsoft SQL Server 2008
2. M10174 Настройка и управление Miceosoft SharePoint 2010
Тесты/Экзамены
Exam 70-667: TS: Microsoft SharePoint 2010, Configuring