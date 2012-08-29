Инженер MS SharePoint

Языки программирования: HTML, Delphi, PHP, TSQL, PowerShell, VB, С#

Владение программными продуктами: MS Windows, MS Windows Server, MS Exchange Server,

MS SharePoint Server, MS SharePoint Designer, MS Office, Nintex Workwlow, AvePoint DocAve,

MathCad.

Навыки:

1. Проектирование и программирование баз данных MS SQL;

2. Проектирование и инсталляция ферм MS SharePoint Server;

3. Написание инструкций для пользователей, обучение работы с SharePoint;

4. Планирование и описание работ по резервному копированию и восстановлению

работоспособности сервисов в соответствии с требованиями бизнеса.

5. Написание технической документации и технических заданий.

6. Проектирование и разработка рабочих процессов и сервисов

Образование:

МГТУ Баумана (Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана) , Специалист, 2012 г.

Дополнительное образование:

1. MS-500400A Проектирование, оптимизация и поддержка решений в области администрирования Microsoft SQL Server 2008

2. M10174 Настройка и управление Miceosoft SharePoint 2010

Тесты/Экзамены

Exam 70-667: TS: Microsoft SharePoint 2010, Configuring