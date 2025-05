Разработка веб-приложений. Разработка и поддержка MS Dynamics CRM (с 4 по 8.2 версии)

Программирование веб-приложений; разработка back-end и front-end, программист .Net

профиль – программирование веб-приложений;

Разработка back-end и front-end, сопровождение одностраничных сайтов и многопользовательских веб приложений/сайтов/служб

Поддержка и разработка с нуля для MS Dynamics CRM (под любую версию). Есть готовые механизмы интеграций.

Сайты "под ключ" – дизайн, программирование, верстка.

SEO.

Технологии: . Net(C#), HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, MySQL, MSSQL, XML/XSD/XSLT, Unix/Linux.

Платформы: MS Dynamics CRM, MVC, WCF (+.Net Core)

Навыки работы с Google Analytics, Яндекс.Метрика;

Профессиональные навыки и знания

Опыт создания реляционных баз данных, знание и понимание принципов ООП

WEB-программирование: .Net, SSI, SQL, JavaScript, jQuery

Графика: Adobe Photoshop, Adobe FireWorks, Adobe Illustrator, Corel Draw; нарезка шаблонов, подготовка изображений для размещения в Интернете.

UNIX/Linux Red Had 6-9, Fedora, Mandrake, Mandriva, Free BSD

Программирование C, C++, C#, Basic, SQL, сценарии Shell

Администрирование Windows, офисного ПО. Антивирусная защита

Техническое обслуживание, сборка, модернизация компьютеров, ремонт периферии

Проектирование и прокладка компьютерных сетей.