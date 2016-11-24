Программирование веб-приложений; разработка back-end и front-end, программист .Net
профиль – программирование веб-приложений;
Разработка back-end и front-end, сопровождение одностраничных сайтов и многопользовательских веб приложений/сайтов/служб
Поддержка и разработка с нуля для MS Dynamics CRM (под любую версию). Есть готовые механизмы интеграций.
Сайты "под ключ" – дизайн, программирование, верстка.
SEO.
Технологии: . Net(C#), HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, MySQL, MSSQL, XML/XSD/XSLT, Unix/Linux.
Платформы: MS Dynamics CRM, MVC, WCF (+.Net Core)
Навыки работы с Google Analytics, Яндекс.Метрика;
Профессиональные навыки и знания
Опыт создания реляционных баз данных, знание и понимание принципов ООП
WEB-программирование: .Net, SSI, SQL, JavaScript, jQuery
Графика: Adobe Photoshop, Adobe FireWorks, Adobe Illustrator, Corel Draw; нарезка шаблонов, подготовка изображений для размещения в Интернете.
UNIX/Linux Red Had 6-9, Fedora, Mandrake, Mandriva, Free BSD
Программирование C, C++, C#, Basic, SQL, сценарии Shell
Администрирование Windows, офисного ПО. Антивирусная защита
Техническое обслуживание, сборка, модернизация компьютеров, ремонт периферии
Проектирование и прокладка компьютерных сетей.