melisaishbitiren

💻 Видеомонтаж - Анимация - Дизайн

Владение программами:

Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Опыт работы:

1 год - Ассистент по SMM - Университет Бахчешехир

Образование:

В данный момент на 3 курсе в двух факультетах - Кино и Телевидение, Дизайн Визуальных Коммуникаций

Видео-портфолио:

https://drive.google.com/drive/folders/1-0NTNhp2Ckh0q4dwCqSmoX741pQBsbmB?usp=sharing