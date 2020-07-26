melisaishbitiren

Мелиса Ишбитирен melisaishbitirenmelisaishbitiren
22 годаКанада/Торонто
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
💻 Видеомонтаж - Анимация - Дизайн
Владение программами:
Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
Опыт работы:
1 год - Ассистент по SMM - Университет Бахчешехир
Образование:
В данный момент на 3 курсе в двух факультетах - Кино и Телевидение, Дизайн Визуальных Коммуникаций
Видео-портфолио:
https://drive.google.com/drive/folders/1-0NTNhp2Ckh0q4dwCqSmoX741pQBsbmB?usp=sharing