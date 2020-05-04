Разумно и просто

Свободен для работы

Ключевые знания и навыки:

- создаю ботов вк,телеграмм

- банеры,афиши

- оформление групп вконтакте

- Разработка фирменного стиля, логотипа

- Креативность, чувство стиля, творческий подход

- рисование от руки. Крайнее время изучаю cinema 4d и touchdesigner.

Мои принципы работы - делать так чтоб не стыдно было за прожитые часы в течение дня, возможность реализовать то что видит клиент внутренним взором и возможность найти улучшения сегмента рынка, над которым предстоит работать.

Опыт работы:

Фриланс / 1 год

Веб-студия / 8 месяцев