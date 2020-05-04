Разумно и просто
Свободен для работы
Ключевые знания и навыки:
- создаю ботов вк,телеграмм
- банеры,афиши
- оформление групп вконтакте
- Разработка фирменного стиля, логотипа
- Креативность, чувство стиля, творческий подход
- рисование от руки. Крайнее время изучаю cinema 4d и touchdesigner.
Мои принципы работы - делать так чтоб не стыдно было за прожитые часы в течение дня, возможность реализовать то что видит клиент внутренним взором и возможность найти улучшения сегмента рынка, над которым предстоит работать.
Опыт работы:
Фриланс / 1 год
Веб-студия / 8 месяцев
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Банеры , афиши79 просмотров
- Оформление групп вконтакте66 просмотров
- Логотипы69 просмотров