melkar_ammerg

Большой опыт разработки пользовательских интерфейсов, системных приложений, баз данных, приложений клиент-сервер, работа с сетью.

Операционные Системы

Windows XP/2000/98/95/NT 4, Windows 3.x, MS-DOS 3.3-6.22, Linux Red Hat 7.0.

Языки Программирования / Среды Разработки / Программные Продукты / Технологии

Visual Basic, VBA, C, C ++, Visual C ++, Win32 API, MFC, STL, SQL, MS Access, ADO, ODBC, DAO, Crystal Reports, Visual FoxPro, FoxPro 2.5/ 2.6, ActiveX controls, OLE Automation, QT, GTK, Borland C, Clipper, Turbo Pascal, Assembler.

Adobe Photoshop, Corel Draw, Norton Utilities,

Большой опыт работы с MS Office (и как программист, и как пользователь)

• Технологические задачи для обслуживания специализированного АСУ в среде Windows XP на Visual Basic и Visual C.

• Программный комплекс справочной подсистемы специализированного АСУ в среде Linux на языке C++ и с графической библиотекой Qt, GTK.

• Программный комплекс по оперативному вводу и корректировке исходной информации специализированного АСУ в среде Windows NT на Visual Basic.

• Создание баз данных для хранения исходной информации; формализация правил взаимодействия сообщений, обрабaтываемых в специализированном АСУ в среде Windows NT на Visual Basic, MS Access, SQL.

• Программный комплекс организации и управления отображением информации в специализированном АСУ на устройства ввода-вывода в среде MS DOS на FoxPro 2.5.

• Программный комплекс обеспечивающий обмен информацией между персональным компьютером типа IBM и большим ЭВМ, и ее обработку в среде MS DOS на Borland C, Assembler.

ЛИЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

• Контентный анализ трудов летописцев Армении V века (грабар) и создание словаря. (среда Windows 2000; VBA, MS Access, MS Excel, MS Word, OLE Automation). Пакет был разработан для частного лица в 2004г.

• Программное обеспечение проектирования модели армянского языка (восточноармянский, западноармянский, грабар) для программного пакета FineReader фирмы ABBYY. (среда Windows 98; Visual Basic, VBA, Win32 API, MS Access, MS Excel, MS Word, ActiveX controls, OLE Automation). Пакет был разработан в 1999г.

• Программный пакет для автоматизации бизнес-процессов складского учета, оптовой и розничной торговли, коммерческого делопроизводства торгово-производственной фирмы. Пакет внедрен в нескольких фирмах и работает в локальной сети. (среда Windows 95; Visual Basic 4.0, Win16 API, MS Access, DAO, MS Excel, Crystal Reports 4, OLE Automation). Пакет был разработан в 1996г и до сих пор периодически модернизируется (среда Windows XP; Visual Basic6.0, Win32 API, MS Access, ADO, MS Excel, Crystal Reports 9, ActiveX controls, OLE Automation).

• Программный пакет отслеживающий динамику цен валюты и ценных бумаг и генерирующий схемы данных и сравнительные графики для них. (среда Windows 3.x; FoxPro 2.6 for Windows, MS Excel). Пакет был разработан в 1994г для одной из местных бирж.

• Программный пакет для систематизации полной информации о сотрудниках предприятия. (среда MS DOS; Clipper 5, DBF). Пакет был разработан в 1991г и внедрен в нескольких предприятих.