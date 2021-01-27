Full-Stack Web Developer

Мои профилирующие навыки:

Языки программирования: PHP, JavaScript

Фреймворки: Laravel, Bootstrap, Vue JS

CMS: Bitrix

БД: MySQL, MariaDB

Препроцессоры: Sass

Используемые сборщики: Webpack

Другие технологии: jQuery, phpmyadmin, git

Разработаю для вас:

- Доработаю ваш сайт, предложу новые идеи и улучшу имеющиеся решения.

- Одностраничное приложение.

Не привык доводить проекты до deadline, выполняю свою работу в срок.

100% гарантия поддержки после сдачи заказа.

Опыт работы - 1.5 года.

Высшее образование.

Перед началом работ Вы можете написать мне для обсуждения всех деталей Вашей задачи.