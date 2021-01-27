Full-Stack Web Developer
Мои профилирующие навыки:
Языки программирования: PHP, JavaScript
Фреймворки: Laravel, Bootstrap, Vue JS
CMS: Bitrix
БД: MySQL, MariaDB
Препроцессоры: Sass
Используемые сборщики: Webpack
Другие технологии: jQuery, phpmyadmin, git
Разработаю для вас:
- Доработаю ваш сайт, предложу новые идеи и улучшу имеющиеся решения.
- Одностраничное приложение.
Не привык доводить проекты до deadline, выполняю свою работу в срок.
100% гарантия поддержки после сдачи заказа.
Опыт работы - 1.5 года.
Высшее образование.
Перед началом работ Вы можете написать мне для обсуждения всех деталей Вашей задачи.
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