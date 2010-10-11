Экодар

Компания «Экодар» занимается очисткой воды, как на дачах и в коттеджах, так и в квартирах.

Наши водяные фильтры максимально надежны, удобны в эксплуатации и эффективны — это все те качества, которые необходимы для очистки воды в вашем доме. В компании «Экодар» вы можете получить бесплатную консультацию специалиста по вашему коттеджу. Мы подберем оборудование и систему очистки воды специально для вас и проведем анализ воды в собственной лаборатории. Экодар предлагает вам гарантийное и сервисное обслуживание по фильтрам для воды в течение двух лет. Это говорит о том, что мы уверены в своем оборудовании.