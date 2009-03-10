Создание и дизайнс сайтов

Здравствуйте!

Меня зовут Степанов Олег. Я представляю компанию "Смысловой Дизайн".

Сотрудники нашей компании - высококвалифицированные специалисты с опытом работы до 8 лет.

3 года работаем с Битрикс, имеем статус Бизнес-партнера.

Примеры работ:

www.iluki.ru

www.avacon.ru

www.azs-shop.ru

www.scanbalt-bau.ru

www.ron-nedv.ru

www.vgsa.ru

www.aguagu.ru

www.techportal.ru

www.secportal.ru

Компания предлагает весь спектр услуг Web-дизайна.

Качественно и быстро создадим Ваш сайт.

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Мы воплотим Вашу идею в лучшем виде!

С наилучшими пожеланиями,

Менеджер по работе с клиентами

Степанов Олег

Компания «Смысловой Дизайн»

E-mail: [email protected]

ICQ: 310 546 109

www.art-meaning.ru