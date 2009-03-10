Создание и дизайнс сайтов
Здравствуйте!
Меня зовут Степанов Олег. Я представляю компанию "Смысловой Дизайн".
Сотрудники нашей компании - высококвалифицированные специалисты с опытом работы до 8 лет.
3 года работаем с Битрикс, имеем статус Бизнес-партнера.
Примеры работ:
Компания предлагает весь спектр услуг Web-дизайна.
Качественно и быстро создадим Ваш сайт.
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Мы воплотим Вашу идею в лучшем виде!
С наилучшими пожеланиями,
Менеджер по работе с клиентами
Степанов Олег
Компания «Смысловой Дизайн»
E-mail: [email protected]
ICQ: 310 546 109
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