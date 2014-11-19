melnik_olga

Художник-Дизайнер МельникОльга
Работала
август2012- Дизайнер (Полная занятость)
апрель2014
ЧП
Должностныеобязанности и достижения:
дизайнполиграфической продукции: обложки
тетрадей, альбомов, папок,
упаковкадля детского творчества, упаковка под
канцелярские товары,
разработкамакетов по наружной рекламе, работа с
сайтом компании
разработкадизайна текстильной продукции (рюкзаки,
пеналы),
подготовкамакетов в печать.
март2009- Дизайнер (Полная занятость)
июль2012
ЧП«СИМВОЛИКА»
Должностныеобязанности и достижения:
работас заказчиком от приема заказа, просчета
до сдачи заказчику,
разработкасимволики и гербов администраций
районов, поселков,
дизайнполиграфической продукции,
разработкамакетов по наружной рекламе,
разработкастендов для помещений, разработка
значков, медалей.
подготовкамакетов в печать на оракале, баннере,
ткани,
взаимодействиес типографиями по техническим вопросам.
ноябрь2007- Продавец-консультант в мебельномсалоне (Полная занятость)
март2009
ЧП«Руденко С. К.»
Должностныеобязанности и достижения:
работас заказчиком по заказу индивидуальных
проектов
просчет,ведение заказа до полной сдачи
дизайнмебели для кухонь
ноябрь2007- Дизайнер (Полная занятость)
март2009
ЧП«L-Студия»
Должностныеобязанности и достижения:
разработкамакетов листовок, буклетов,
визиток,наружной рекламы.
Подготовкамакетов в печать.
июль2001- Дизайнер (Полная занятость)
январь2002
ЧП«Трейс»
Должностныеобязанности и достижения:
разработкамакетов листовок, буклетов,
визиток,наружной рекламы.
Подготовкамакетов к печати на цифровую, плоттерную,
шелкотрафаретную, офсетную печать. .
ноябрь2000- Дизайнер (Полная занятость)
апрель2001
ЧП«Статус»
Должностныеобязанности и достижения:
разработкамакетов по наружной рекламе: вывески,
баннеры, лай-боксы, штендеры.
Стендыдля интерьеров.
Разработкафирменного стиля торговых марок. Дизайн
и верстка каталогов.
Подготовкамакетов в печать, на плоттерную порезку,
подготовка материала для изготовления
макетчикам,
взаимодействиес типографиями по техническим вопросам.
декабрь1998- художник-оформитель (Полнаязанятость)
сентябрь2000
ЧП«Домино»
Должностныеобязанности и достижения:
работа,с оракалом, изготовление вывесок,
штендеров, лай-боксов.
сентябрь1997- Преподаватель студии детскоготворчества
сентябрь2000 (частичная занятость, по совместительству
преподаватель рисования в СШ№38 )
КировскийДетско-юношеский центр
Должностныеобязанности и достижения:
обучениерисованию детей с 4 до 12 лет. Сделала две
настенные росписи в вестибюле школы,
стенды, оформила росписью класс
музыки
Ключевыенавыки:
ЗнаниеAdobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw, умение рисовать
от руки.
Училась:
1992- Днепропетровское художественное
училище им. Вучетича
1997 специальность:станковая живопись, дневное обучение
Хобби: пишу маслом, рисую.