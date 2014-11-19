melnik_olga

дизайн полиграфии

Художник-Дизайнер МельникОльга

Работала

август2012- Дизайнер (Полная занятость)

апрель2014

ЧП

Должностныеобязанности и достижения:

дизайнполиграфической продукции: обложки

тетрадей, альбомов, папок,

упаковкадля детского творчества, упаковка под

канцелярские товары,

разработкамакетов по наружной рекламе, работа с

сайтом компании

разработкадизайна текстильной продукции (рюкзаки,

пеналы),

подготовкамакетов в печать.

март2009- Дизайнер (Полная занятость)

июль2012

ЧП«СИМВОЛИКА»

Должностныеобязанности и достижения:

работас заказчиком от приема заказа, просчета

до сдачи заказчику,

разработкасимволики и гербов администраций

районов, поселков,

дизайнполиграфической продукции,

разработкамакетов по наружной рекламе,

разработкастендов для помещений, разработка

значков, медалей.

подготовкамакетов в печать на оракале, баннере,

ткани,

взаимодействиес типографиями по техническим вопросам.

ноябрь2007- Продавец-консультант в мебельномсалоне (Полная занятость)

март2009

ЧП«Руденко С. К.»

Должностныеобязанности и достижения:

работас заказчиком по заказу индивидуальных

проектов

просчет,ведение заказа до полной сдачи

дизайнмебели для кухонь

ноябрь2007- Дизайнер (Полная занятость)

март2009

ЧП«L-Студия»

Должностныеобязанности и достижения:

разработкамакетов листовок, буклетов,

визиток,наружной рекламы.

Подготовкамакетов в печать.

июль2001- Дизайнер (Полная занятость)

январь2002

ЧП«Трейс»

Должностныеобязанности и достижения:

разработкамакетов листовок, буклетов,

визиток,наружной рекламы.

Подготовкамакетов к печати на цифровую, плоттерную,

шелкотрафаретную, офсетную печать. .

ноябрь2000- Дизайнер (Полная занятость)

апрель2001

ЧП«Статус»

Должностныеобязанности и достижения:

разработкамакетов по наружной рекламе: вывески,

баннеры, лай-боксы, штендеры.

Стендыдля интерьеров.

Разработкафирменного стиля торговых марок. Дизайн

и верстка каталогов.

Подготовкамакетов в печать, на плоттерную порезку,

подготовка материала для изготовления

макетчикам,

взаимодействиес типографиями по техническим вопросам.

декабрь1998- художник-оформитель (Полнаязанятость)

сентябрь2000

ЧП«Домино»

Должностныеобязанности и достижения:

работа,с оракалом, изготовление вывесок,

штендеров, лай-боксов.

сентябрь1997- Преподаватель студии детскоготворчества

сентябрь2000 (частичная занятость, по совместительству

преподаватель рисования в СШ№38 )

КировскийДетско-юношеский центр

Должностныеобязанности и достижения:

обучениерисованию детей с 4 до 12 лет. Сделала две

настенные росписи в вестибюле школы,

стенды, оформила росписью класс

музыки

Ключевыенавыки:

ЗнаниеAdobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw, умение рисовать

от руки.

Училась:

1992- Днепропетровское художественное

училище им. Вучетича

1997 специальность:станковая живопись, дневное обучение

Хобби: пишу маслом, рисую.