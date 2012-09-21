Создание и переделка сайтов в системе uCoz

Создание , раскрутка и переделка сайтов в системе uCoz

Даю частные уроки компьютерной грамотности ,всем возрастным категориям.

Устанавливаю операционные системы Windows , Linux , и все что с ними связано.

Сборка и апгрейд компьютера под заказ любой сложности.Подбор модели ноутбука,нетбука,планшета и компьютерных запчастей для Вас.

Лечение от компьютерных вирусов , восстановление данных.Монтаж и настройка локальных сетей,Wi-FI,интернета,периферийных устройств.

Прошивка мобильных телефонов, GPS навигаторов и установка последних карт.

Установка и настройка IP и аналоговых камер для систем охраны помещений малых офисов , кафе и т.д.

Создаю корпоративные голосовые конференции , вебинары и несложные презентационные видеоролики.

Также делаю несложные макеты для полиграфии – визитки , фирменные бланки и т.д.