Создание , раскрутка и переделка сайтов в системе uCoz
Даю частные уроки компьютерной грамотности ,всем возрастным категориям.
Устанавливаю операционные системы Windows , Linux , и все что с ними связано.
Сборка и апгрейд компьютера под заказ любой сложности.Подбор модели ноутбука,нетбука,планшета и компьютерных запчастей для Вас.
Лечение от компьютерных вирусов , восстановление данных.Монтаж и настройка локальных сетей,Wi-FI,интернета,периферийных устройств.
Прошивка мобильных телефонов, GPS навигаторов и установка последних карт.
Установка и настройка IP и аналоговых камер для систем охраны помещений малых офисов , кафе и т.д.
Создаю корпоративные голосовые конференции , вебинары и несложные презентационные видеоролики.
Также делаю несложные макеты для полиграфии – визитки , фирменные бланки и т.д.