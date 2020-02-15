melniksophia008

Выполню заказ ответственно и качественно!!!!!!

Мельник София.

По образованию "Оператор компьютерного набора. Учётчик по регистрации бухгалтерских данных".

Занимаюсь фрилансом по категории "Работа с текстом" (написание статей, рерайт, перевод с английского, написание дипломных и курсовых работ).

Владею знаниями перечня компьютерных программ Microsoft office: (Word, Excel, Access, PhotoShop).

Выполню работу в срок. Ответственно и качественно. Открыта к сотрудничеству.