melniksophia008

София Мельник melniksophia008melniksophia008
22 годаУкраина/Запорожье
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Выполню заказ ответственно и качественно!!!!!!
Мельник София.
По образованию "Оператор компьютерного набора. Учётчик по регистрации бухгалтерских данных".
Занимаюсь фрилансом по категории "Работа с текстом" (написание статей, рерайт, перевод с английского, написание дипломных и курсовых работ).
Владею знаниями перечня компьютерных программ Microsoft office: (Word, Excel, Access, PhotoShop).
Выполню работу в срок. Ответственно и качественно. Открыта к сотрудничеству.